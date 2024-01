Fedez contro un utente: "Questa è la tua faccia da caz*". Ma sbaglia persona

Fedez a caccia di un utente che lo ha insultato. Il rapper mostra la foto di tale 'Davidone' e lo invita a rendere noto nome e cognome. Le parole di Fedez, durante la puntata di Muschio Selvaggio in cui sono ospiti David Parenzo e 'il Gabbrone', rimbalzano su X. Ed è bufera. La foto, infatti, mostra un altro utente, un tifoso dell'Inter notissimo in quello che lo stesso Fedez definisce il 'Twitter calcio'. L'utente in questione, a cui 'Davidone' avrebbe sottratto la foto, è identificato dal nickname Wazza. "Mi sa che abbiamo un problema... Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia. Fedez è riuscito a farmi diventare simpatico a tutto il Twitter Calcio", scrive Wazza ironizzando in una serie di post.

Cosa ha detto Fedez

"Ho una battaglia con il Twitter calcio...", dice Fedez ricordando la vicenda che ha coinvolto suo figlio Leone, protagonista qualche settimana fa a San Siro per una partita del Milan. "Mio figlio è andato in campo con i calciatori, come fanno molti bambini. Alcuni hanno preso la foto con mio figlio e Theo Hernandez. Uno ha scritto 'Hai un proiettile solo, a chi spari?'. Un altro ha scritto 'Spero che a Leone Lucia Ferragni venga un tumore al polmone destro'. A me rinfacciano il black humor su Emanuela Orlandi, io ho fatto una battuta e sapete chi sono: nome, cognome, tutto", dice il rapper.

"Mio figlio, essendo noto, ha scatenato questa roba qui. Come si fa a giustificare una cosa del genere? Se tocchi i miei figli in questo modo, non mi sta bene... Uno dei due, identificato, attraverso l'avvocato ha detto che vuole mandare una lettera di scuse ma anonima... Mi possono dire che sbaglio a mettere online i miei figli, ma io voglio che il mondo virtuale sia uguale al mondo reale. Vuoi chiedere scusa? Mi fai un bel video, se ti metti in ginocchio anche meglio... Se tocchi i miei figli, ti devasto. E' illegale? Non me ne frega un cazzo. Se avessi saputo chi sono queste persone, avrei denunciato e basta", aggiunge.

"E' vero, sto facendo leva sul potere che ho perché se fossi una persona normale non avrei strumenti per difendermi...", quindi, l'attacco a Davidone con la foto sbagliata. "Il prossimo che vado a pigliare è questo Davidone...", dice mostrando la foto di un utente che ha gioito per la malattia che ha colpito il rapper. "Quando ci metterai nome e cognome...", dice Fedez. "Io andrò dalla famiglia di Davidone, dalla fidanzata di Davidone, dal datore di lavoro di Davidone...".

mi sa che abbiamo un problema 😃 Ho già provveduto a querelare tal Davidone, ma mi sa che quella non è la sua faccia da cazzo, ma la mia.



Come la mettiamo? 😃 pic.twitter.com/sOX6kNoBoc — Wazza (@WazzaInter) January 15, 2024