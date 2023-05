Fedez, il controllo a un anno dall'operazione: la sua ansia raccontata sui social

Per Fedez oggi, 11 maggio, è stata una giornata colma di emozioni: è andato in ospedale per un controllo di routine. "L'ansia che mi mette fare la risonanza... Visita di controllo, ad un anno e qualche mese di distanza dal fattaccio andata bene. Oggi è una bella giornata", ha scritto il rapper in una storia Instagram mostrando il macchinario della risonanza. Lo scorso marzo Fedez è stato operato per rimuovere un tumore neuroendocrino del pancreas scoperto durante una delle visite annuali alle quali si sottoponeva.

Il tumore raccontato nella serie tv

Dal 18 maggio saranno disponibili i primi 4 episodi di The Ferragnez 2 la serie tv che racconta la vita del rapper, dell'imprenditrice digitale e della loro famiglia. Nel trailer, che circola ormai da giorni, vengono mostrati alcuni dei momenti cruciali vissuti nell'ultimo anno dalla coppia tra cui anche la scoperta, da parte di Fedez, del tumore al pancreas. Nelle immagini in anteprima si vede Fedez disperato nello studio dell'oncologo, probabilmente aveva appena ricevuto la terribile diagnosi, poi in ospedale con Chiara durante il ricovero. In una scena l'imprenditrice digitale piange e lui la incoraggia: "Sei tu che devi essere forte - le sussurra sul letto, mentre sono abbracciati - Non devi piangere". Le telecamere arrivano fino all'ingresso della sala operatoria, con Fedez sulla barella, pronto per l'intervento, e Chiara Ferragni che lo bacia.