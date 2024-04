Fedez come Marta Fascina: sulla cover del telefono ha Berlusconi, le foto

Fedez si trova a Los Angeles per partecipare al Coachella, uno dei festival di musica più noti a livello mondiale. Va in giro con macchine di lusso, alloggia in una camera d'hotel extralusso, si rilassa e trova anche il tempo di andare in palestra. Tra le varie attività a cui ha deciso di dedicarsi in questa vacanza anche una molto inaspettata. Fedez è entrato in un negozio in cui personalizzano cover per chiedere che ne venisse realizzata una con due foto di Silvio Berlusconi.

Il rapper orgoglioso mostra il momento in cui sceglie le foto e poi quando va a riprendere la cover ed esclama: "Oh my God! È peggio di quello che credevo". Poi posiziona la cover sullo smartphone e si riprende in uno specchio: "Per l'uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare una moda". Forse Federico non ricorda che ufficialmente la moda l'ha lanciata Marta Fascina: qualche anno fa, infatti, la compagna del Cav aveva sfoggiato anche lei una cover con un giovane Silvio stampato sopra. Quindi, se proprio vogliamo essere precisi, è Fedez che segue Marta.

Sotto al post però in molti non hanno apprezzatola scelta del cantante e lo hanno criticato, "Rispetto per le persone che non ci sono più. Si chiama educazione", ma altrettanti, invece, hanno risposto con ironia ("Silvio Berluscover").