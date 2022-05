Fedez contro la Rai: il messaggio pungente per il concertone del Primo Maggio

Impossibile dimenticare il concertone del Primo Maggio nel 2021. In quell'occasione si scatenò una vera e propria bufera: da una parte Fedez dall'altra Rai. Oggi in occasione della medesima festa il rapper sui social ha voluto ricordare proprio quel periodo assurdo che si è concluso, a ottobre, con la Rai che ritirò la querela per diffamazione contro Fedez.

La frecciata di Fedez alla Rai

"Buon Primo Maggio. E buon Concertone a tutti. Avrei voluto essere lì, ma credo che il mio invito si sia perso", questo il messaggio breve, ma diretto che Fedez ha indirizzato alla Rai. Fedez non dimentica e a quanto pare neanche la Rai ha dimenticato il discorso nel quale prima attaccò i vertici di viale Mazzini per censura, affermando che avrebbero provato a oscurare il suo intervento, e poi il senatore leghista Ostellari per la sua posizione sul ddl Zan.

Nella storia successiva ha poi condiviso un estratto del video con la discussione al telefono con la Rai, ma con un audio diverso, quello di Aldo Baglio nel film Tre uomini e una gamba.