Fedez scrive a Chiara Ferragni: "Sarai per sempre la mia salvezza"

Una dedica che in poche righe riassume gli ultimi sei anni insieme quella che Fedez ha rivolto a Chiara Ferragni nel giorno del suo 36esimo compleanno. Su Instagram il rapper ha condiviso due foto del momento indimenticabile in cui, durante il concerto all'Arena di Verona nel 2017, a sorpresa interruppe la sua canzone, si inginocchiò davanti alla fidanzata e mostrandole l'anello le rivolse la fatidica proposta di matrimonio.

"Sono passati 6 anni da quel giorno all’Arena di Verona, la vita ci ha riservato momenti indelebili ed inestimabili, due bambini che hanno riempito di amore la nostra esistenza ma anche sfide e ostacoli che sono certo, senza di te al mio fianco non sarei riuscito ad affrontare allo stesso modo. Sei stata e sarai per sempre la mia salvezza" ha scritto il rapper che così, senza fare esplicito riferimento ai particolari, ha ripercorso la "favola" dei Ferragnez (presto disponibile su Prime Video con la seconda stagione) segnata anche da periodi complicati, come il percorso di guarigione del tumore di lui e le problematiche legate alla sua salute mentale raccontate dopo il Festival di Sanremo. La risposta di Chiara è arrivata nella forma di tre cuori, lasciati a corredo di un romantico pensiero che, in un'ora, ha superato i 300mila like.