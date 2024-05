Fedez denunciato per rissa. Arriva la "reazione" di Chiara Ferragni

Il nome di Federico Leonardo Lucia, in arte Fedez, occupa ancora le cronache di social, radio e tv delle ultime ore. Stavolta gli affari sentimentali del rapper restano sullo sfondo, dal momento che a far discutere è la sua comparsa nelle carte del fascicolo aperto dalla Procura di Milano come l'unica persona denunciata per rissa per il caso di Cristiano Iovino, il personal trainer che nella notte tra il 20 e il 21 aprile è stato picchiato prima in discoteca e poi sotto casa sua nel capoluogo lombardo. "Io non c'ero, e dalla telecamera non si vede niente" aveva affermato sicuro il rapper ieri al Salone del Libro, ma - come scrive oggi Carmine Ranieri Guarino su Milano Today - "la verità sta nelle telecamere" che avrebbero ripreso il raid descritto come "rapido e violento" dai testimoni e una figura che sarebbe proprio Fedez, collocato sul luogo del pestaggio da un guardiano e un vigilante.

E in tutto ciò, Chiara Ferragni? Qual è stata la reazione dell'imprenditrice alla notizia della denuncia dell'ex marito? È noto che tra i due i rapporti adesso siano ormai inesistenti, almeno stando agli obiettivi dei loro smartphone che dopo aver ripreso ogni attimo della loro vita, dalla rottura in poi non hanno più condiviso nulla. E anche stavolta le vite di entrambi sembrano scorrere parallele: nessun accenno, nessun riferimento alla vicenda è arrivata dai profili social di Chiara che nella domenica dedicata alla Festa della mamma, ha dedicato solo foto ai suoi figli, ai pranzi degli amici e a se stessa, immortalata durante il viaggio in aereo di ritorno da Roma e poi in ufficio poche ore fa, con un accenno di sorriso che non allude minimamente a quanto accaduto al padre dei suoi figli, protagonista di una vicenda che, al momento, è tutta ancora da chiarire.