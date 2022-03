Fedez è stato dimesso: le foto e le prime parole dall'ospedale

Fedez è stato dimesso. Il rapper ha lasciato questa mattina l'ospedale San Raffaele di Milano, dove due settimane fa è stato operato per un tumore endocrino al pancreas. Lo fa sapere l'Ansa, che ha raccolto le sue prime parole: "Sto bene".

Il cantante era ricoverato dal 22 marzo nel reparto solventi. Accanto a lui al momento delle dimissioni la moglie Chiara Ferragni. La decisione dei medici è arrivata dopo i risultati degli ultimi accertamenti, che evidentemente hanno dato un esito positivo. L'intervento è andato bene e in ospedale ha già fatto un primo ciclo di terapia.

"Tornare a casa per me sarà tornare a vivere" aveva scritto qualche giorno fa sui social Fedez, che adesso potrà finalmente riabbracciare i figli Leone e Vittoria. La lontananza dalla famiglia è stata un'altra dura prova per lui, anche se i bambini non gli hanno mai fatto mancare il loro affetto con videochiamate e regali che Chiara portava in ospedale. L'imprenditrice digitale è stata sempre accanto a lui e proprio ieri entrambi hanno condiviso su Instagram una foto con quella che oggi suona come la più bella promessa d'amore che si siano mai fatti: "Per sempre sarà".

Il post di Chiara Ferragni

Prima di uscire dall'ospedale, Chiara Ferragni si è scattata un selfie da quella camera in cui il marito è stato ricoverato per due settimane, sfoggiando un sorriso radioso. "Oggi è un bel giorno" ha scritto, pronta a riportare Fedez a casa dai loro bambini.