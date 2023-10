Fedez, le prime parole fuori dall'ospedale: "Senza i donatori di sangue non sarei qui. Mia moglie è stata grande" (video)

Fedez ha lasciato l'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo otto giorni di ricovero. Accompagnato dai genitori e dalla moglie Chiara Ferragni, Fedez ha rilasciato le prime dichiarazioni ai cronisti soprattutto per dire il suo grazie alle persone che in questo periodo gli sono state vicine e gli hanno consentito di superare questo momento.

"Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e tutti i donatori di sangue. Cercherò di fare accendere un riflettore su questo tema perché senza i donatori io oggi non sarei qui", ha affermato Fedez: "Ora sto bene devo riprendermi, ho bisogno di riposo ma sto bene". Mentre si recava verso l'auto che lo aspettava per riportarlo a casa, un ulteriore grazie alla moglie: "Volevo ringraziare mia moglie che mi è stata vicina in questi giorni, è stata una grande" ha aggiunto.

Di seguito il video girato in diretta da Pomeriggio Cinque