Fedez è stato dimesso dall'ospedale: come sta

Dopo una settimana e un giorno di ricovero, Fedez ha firmato le dimissioni nel pomeriggio di oggi dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Il rapper si trovava nel reparto di Chirurgia d'urgenza e oncologica diretto da Marco Antonio Zappa. "Volevo ringraziare tutta la struttura del Fatebenefratelli, il professor Zappa e tutti i donatori di sangue", ha detto ai cronisti che lo aspettavano fuori dalla struttura, per poi aggiungere un pensiero speciale alla moglie che - ha dichiarato - "è stata una grande".

Già nella giornata di ieri era filtrato grande ottimismo, con la moglie Chiara Ferragni che aveva ringraziato i follower per il sostegno dato a lei e al marito. Quanto all'atteso ritorno di Fedez a X Factor per la fase dei live che inizierà fra giovedì 26 ottobre, al momento è impossibile azzardare previsioni. Se le condizioni di salute di Fedez continuassero a migliorare come pare in queste ore, potrebbero non esserci preclusioni sulla sua presenza al tavolo dei giudici.