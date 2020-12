Fedez raccoglie 5mila euro e gira per distribuirli tra le vie di Milano: i video sui social

Fedez continua a fare in modo che la sua popolarità produca azioni concrete volte a sostenere quanti ne abbiano bisogno in un momento di profonda crisi. A qualche giorno dall’Ambrogino d’Oro di cui è stato insignito dal Comune di Milano insieme alla moglie Chiara Ferragni, attraverso le sue storie Instagram il rapper ha raccontato di aver aperto un canale Twich su cui gli utenti hanno risposto al suo appello di donare dei fondi. I suoi stessi fan, poi, hanno deciso di distribuire la somma di 5mila euro così raccolta a cinque persone rappresentati di determinate categorie di lavoratori, ovvero un rider, un senza tetto, un artista di strada, un cameriere/ristoratore e un volontario della Croce Rossa. Così Fedez ha documentato sui social il giro intrapreso in auto per le vie di Milano alla ricerca dei cinque destinatari di mille euro che, stupefatti e contenti, si sono visti recapitare la busta per mano del rapper.

“Non credevo ma è stato estenuante”, ha poi raccontato Fedez alla fine del lungo giro accanto al suo amico: “E’ stato bello”.

(Qui il video)

Chiara Ferragni e Fedez ricevono l'Ambrogino d'oro

In quest’anno segnato dal coronavirus Fedez e la moglie Chiara Ferragni si sono distinti per alcune importanti iniziative di solidarietà meritevoli dell'Ambrogino d'oro, la massima onorificenza concessa dal Comune di Milano a chi ha dato lustro alla città. "Influencer, imprenditori, intrattenitori, durante la prima fase dell'emergenza hanno messo notorietà al servizio della lotta al covid-19 per provare a lenire le ferite della città", alcune delle motivazioni della premiazione che ha fatto riferimento al loro impegno di raccolta fondi durante l'emergenza Covid che ha permesso di realizzare in poco tempo una nuova terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano:"A questo risultato straordinario si aggiunge l'impegno con l'iniziativa Milano Aiuta: pedalando, hanno portato cibo a persone in difficoltà. Hanno insomma dimostrato quanto sia importante porgere mano ai più fragili, con vero spirito ambrosiano".