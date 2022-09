Fedez sponsorizza un parco dello sport con una donazione da 130mila euro

Fedez è tornato a Rozzano, dove è cresciuto, per promuovere la costruzione di un nuovo skatepark. Mercoledì 14 settembre ha incontrato il sindaco della cittadina in provincia di Milano, Gianni Ferretti, per ufficializzare la donazione di 130mila euro.

"Oggi sono particolarmente emozionato", ha commentato il cantante, all'anagrafe Federico Leonardo Lucia: "Sono felice di poter sostenere Rozzano, luogo che mi ha visto crescere, perché credo che sia fondamentale non dimenticare mai le proprie radici. E, oggi più che mai, è importante creare degli spazi che permettano alle persone di riunirsi e di stare insieme per ritrovare il valore della socialità. Un parco in cui i ragazzi potranno fare sport e divertirsi. I progetti di riqualificazione urbana sono importanti per portare nuova linfa nelle periferie".

Il nuovo parco dello sport sorgerà nell’area tra il parcheggio di piazza Foglia e l’istituto comprensivo di viale Liguria. Lo skatepark sarà grande 2mila metri quadri e ci saranno anche aree per calcetto, pallavolo, parkour e pallacanestro. Il progetto di riqualificazione, che dovrebbe vedere partire i lavori il prossimo autunno, è stato voluto dall’amministrazione comunale, e sostenuto dalla Fondazione Fedez Ets. Lo stesso parcheggio del mercato in piazza Foglia sarà inoltre valorizzato grazie a nuovi alberi e pavimentazione. Una porzione del parco sarà utilizzabile anche per le attività didattiche della vicina scuola durante le lezioni.

"Ringraziamo sentitamente Fedez per la sponsorizzazione di questo importante progetto pubblico - ha detto il sindaco Ferretti - Con il suo generoso aiuto, fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione di tutti i cittadini. Non si tratta solo di un sostegno materiale ma anche di un’azione di elevata responsabilità sociale". La realizzazione dello skatepark si inserisce in un più ampio piano dell’amministrazione comunale che, oltre alla creazione di nuove strutture sportive, riqualifica un’intera zona centrale di Rozzano.