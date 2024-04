Fedez, il post sul 'dopo Chiara': "La mia vita capovolta"

Fedez prende in prestito le parole della sigla di Willy-il principe di Bel Air, telefilm cult degli anni Novanta che lanciò la carriera di Will Smith, per riassumere in poche parole il cambiamento della sua vita negli ultimi mesi. "Ehi, questa è la maxi storia di come la mia vita è cambiata, capovolta sotto sopra sia finita" si legge a corredo dell'ultimo post social dove una raccolta di foto e di video lo mostrano sorridente in un presente così pieno di esperienze da far sembrare il suo matrimonio con Chiara Ferragni un lontanissimo passato remoto.

Sorridente con le valigie (griffatissime) al seguito, invitato a un party dove si riconoscono Donatella Versace e Anne Hathaway che si scatenano nelle danze, in posa davanti alle scalette di un aereo e seduto sul cofano della Ferrari nuova di zecca con il padre Franco: queste le immagini che raccontano il nuovo capitolo della vita del rapper che tra le diapositive di questo periodo, sceglie anche quella in cui la sua assistente personale Eleonora Sesana, sempre con lui negli ultimi mesi, è in posa con Anne Hathaway. Lo sfoggio fotografico, come prevedibile, è stato preso d'assalto dagli utenti accorsi a commentarlo: "È piu in giro adesso che quando stava con la Ferragni... E si lamentava della movida" scrive qualcuno; "Sarebbe il caso di mantenere un atteggiamento più discreto...non ci fa una bella figura", aggiunge qualcun altro contrapposto a chi sostiene che "Fede, uscito dalla prigione di Chiara Ferragni, sia rinato. Si è appropriato della sua vita".

Anche Chiara Ferragni, intanto, pare aver voltato pagina, sempre circondata da sorelle, mamma e amici che sui social sono presenze ormai fisse delle stories insieme ai figli, rigorosamente ripresi di spalle come avvocato vuole... Pochi giorni fa Fabrizio Corona ha parlato dell'imminente divorzio che la coppia dovrebbe annunciare a breve: una decisione che, se dovesse arrivare davvero, metterebbe una volta per tutte la parola fine a The Ferragnez.