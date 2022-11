Fedez: "Dicono che il cancro fa scoprire il senso della vita, ma col caz*. Io sono diventato una persona peggiore"

A marzo Fedez è stato colpito da un tumore al pancreas che si è fortunatamente risolto in un intervento tempestivo e senza la necessità di ricorrere alla chemioterapia. A parlare di come quell'esperienza lo ha cambiato nell'anim è oggi lo stesso rapper durante una delle ultime puntate di Muschio Selvaggio, il podcast che conduce su YouTube. Occasione della riflessione è la presenza in studio del filosofo Umberto Galimberti, con cui si è riflettuto del futuro.

Proprio mentre si ragionava su come a volte assecondiamo la nostra meta secondo una narrazione che ci è imposta, ovvero, Fedez ha deciso di aprirsi su un aneddoto personale. "Molto spesso c'è il danno delle mete prestabilite, ovvero: se ti accade qualcosa devi arrivare ad un determinato punto. Non è così", ha esordito, per poi riflettere su come la sua gestione emotiva della malattia sia andata contro la narrazione comune. "Facendo un esempio personale, quando mi sono ammalato di cancro, la narrazione che nella mia testadoveva esserci era: ho avuto il cancro e di conseguenza questa esperienza mi migliorerà come essere umano. Ma chi caz**o lo ha detto?". E ancora: "Ti dicono che quando ti ammali scopri il vero senso della vita, ma col caz*o, la mia vita è peggiorata, sono diventato depresso e sono diventato un essere umano peggiore io, dopo il cancro. Ed è questa la figata del mio cancro. Perché dovrei essere una persona migliore?". A rispondergli nel merito è lo stesso prof Galimberti: "Fa parte della cultura cristiana, perché per i cristiani il dolore ha un valore perché ti riscatta dal peccato ed è una para per l'eternità. E quindi il dolore viene messo in scena come una cosa positiva".