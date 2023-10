Fedez è a casa, la foto con i figli e l'emozione di Chiara nella dedica social

Fedez è tornato a casa. La paura degli ultimi giorni trascorsi in ospedale a causa di due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna è passata e adesso il rapper si lascia avvolgere dal calore della sua famiglia. Dopo le brevi dichiarazione rilasciate fuori dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano, rivolte soprattutto allo staff medico che l'ha curato, ai donatori di sangue che - ha detto - "senza di loro non sarei qua" e alla moglie che gli è sempre stata accanto, Fedez ha postato una foto che esprime la gioia di ritrovarsi con i suoi figli Vittoria e Leone, felici di accogliere il loro papà insieme alla cagnolina Paloma. "Grazie per tutto l’affetto e la vicinanza, nulla è scontato in questi momenti", ha scritto a corredo dell'immagine che mostra le mani (e la zampetta della cagnolina) di tutti i membri della sua famiglia.

Grande la commozione di tutti e di Chiara, soprattutto, che è tornata su Instagram con un messaggio ancora una volta rivolto a coloro che hanno circondato d'affetto lei e il marito in questo delicato momento: "Grazie di tutto l'affetto, i pensieri, i messaggi e le telefonate di questa settimana", si legge, "Vi ho sempre letto e ci avete dato tanto energia".