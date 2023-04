Fedez e Luis Sal? Fabrizio Corona rilancia e pubblica le chat: "Lui bacia un altro a Parigi"

Gli occhi di Fabrizio Corona sono puntati su Luis Sal, youtuber diventato noto al pubblico generalista grazie alla conduzione di "Muschio Selvaggio", il podcast lanciato da Fedez. In queste ore il 25enne bolognese si trova a Parigi, dove sta registrando alcuni video, ma ad immortalarlo ci pensando anche i paparazzi dell'agente fotografico, che sono pronti a scommettere sul fatto che l'artista si trovi in Francia insieme alla sua nuova fiamma.

Nel pomeriggio di ieri Corona ha infatti pubblicato su Telegram lo screenshot di una conversazione con una persona che lo informa di avere alcuni scatti del bacio tra Luis e "il tipo". Parole di fronte alle quali Corona si attiva e chiede all'interlocutore di richiamarlo subito. Poi, in serata, pubblica l'anteprima delle fotografie. Va precisato che, nello scatto condiviso da Corona, non c'è traccia di baci: nella foto, i due ragazzi si guardano negli occhi e niente lascia intendere qualcosa di più di una normale amicizia. Del resto Luis Sal a San Valentino sosteneva di essere fidanzato con una ragazza di nome Marta.

Già nelle scorse settimane Corona aveva parlato della vita sentimentale di Luis. Lo aveva fatto asserendo che il ragazzo avrebbe avuto una relazione con Fedez. Pettegolezzi smentiti categoricamente dall'ufficio stampa del rapper. "Chiara Ferragni ha messo Fedez davanti a un bivio - scriveva Corona - o lei o Luis Sal. Il rapper ha scelto la moglie, ecco perché nella nuova puntata de Il muschio selvaggio è sparito, senza avviso e preavviso, Luis Sal. Il motivo? Voci in giro dicono che ci sta stata una relazione tra i due". Dichiarazioni che sarebbero pure illazioni: Fedez è felicemente sposato con Chiara. Ora resta da capire come mai Luis sia improvvisamente sparito dalla conduzione di Muschio Selvaggio, se per sua scelta o se tra i due ci sono tensioni.