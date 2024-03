Chi è Eleonora Sesana, assistente personale di Fedez: "Ha un grande ascendente su di lui"

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni continua a occupare le cronache mediatiche del momento, soprattutto dopo che l'imprenditrice ha confermato a Che tempo che fa le voci che li raccontavano distanti da tempo. Nell'ultimo numero in edicola il settimanale Oggi è tornato sulla coppia aggiungendo dettagli sulla vita da separati dei due che in queste settimane vivono in case diverse: Chiara nel super attico di CityLife a Milano insieme ai figli, Fedez in un appartamento preso in affitto al Giambellino, dov'è stato fotografato insieme ai genitori Franco e Annamaria e alla sua inseparabile assistente personale Eleonora Sesana.

Ma chi è Eleonora Sesana? 33enne, milanese, l'assistente di Fedez è descritta come un vero e proprio "angelo custode" del rapper soprattutto in questo momento di lontananza dalla moglie, dal momento che li si incontra insieme anche nei giorni festivi o agli eventi serali. Riservatissima e per nulla incline a mostrarsi, si vocifera abbia un compagno. Eleonora "ha un grande ascendente su Fedez", si legge su Oggi, "per il cantante è una figura di riferimento almeno quanto Fabio Damato lo è per Chiara Ferragni". "E forse il problema della coppia è anche questo" conclude l'articolo dedicato alle foto del trasloco di Fedez: "Il loro è un matrimonio troppo affollato calcolata anche la presenza assidua dei reciproci genitori (che non si sopportano, oltretutto)".

La carriera di Eleonora Sesana

Eleonora Sesana è laureata in Scienze del Turismo all'Università Bicocca di Milano, poi si è specializzata in media digitali con un master conseguito presso la 24ORE Business School. Dopo gli studi e prima dell'impegno con Fedez, ha svolto l'attività di assistente personale presso la Natasha Slater Studio, nota agenzia di pubbliche relazioni, poi ha ricoperto il ruolo di Celebrities Specialist presso Dolce e Gabbana. Vive ovviamente a Milano e ha un grande passione per i viaggi.