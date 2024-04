"Fedez inseparabile dalla assistente Eleonora": corrono le voci, come stanno le cose

Incontri di lavoro, la registrazione di Belve, un giro nella notte: nell'ultimo numero il settimanale Chi ripercorre la trasferta romana dei giorni scorsi di Fedez, ormai ufficialmente single dopo la fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni da cui è più che mai lontano. Accanto a lui, come sempre, la sua assistente personale Eleonora Sesana, 33enne milanese già in altre occasioni descritta come una sorta di "angelo custode" per il rapper. "Essendo i due inseparabili" - si legge sul settimanale nel servizio completato dalle immagini della "dolce vita da single" - "si è vociferato anche di una amicizia affettuosa, ma Fedez è così: quando si fida di una persona e questa entra nel suo cuore, è molto espansivo", si precisa nel racconto che prosegue con gli spostamenti che hanno cadenzato il soggiorno a Roma di Fedez.

Dopo aver finito l'attesissima intervista a Francesca Fagnani - che andrà in onda il prossimo martedì e promette dettagli sulla separazione dalla moglie - Fedez ed Eleonora sono andati in un'agenzia internazionale di comunicazione, la View Point Strategy che ha come ceo Francesca Immacolata Chaouqui, esperta in lobbyng&public affairs (e coinvolta nell'inchiesta Vatileaks) e poi si sono recati nel centralissimo Hotel de la Ville. Tappa seguente è stato un club esclusivo, il Soho House, e poi una discoteca, il Sanctuary. Insomma, dopo l'addio a Chiara, Fedez pare proprio aver cominiciato un nuovo capitolo della sua vita tornando a trascorrere molto tempo fuori casa come faceva un tempo.

Le novità di questi ultimi giorni sono l'acquisto di una Ferrari e di una casa nuova che piano piano inizia a essere arredata a suo gusto e secondo le esigenze dei suoi figli Leone e Vittoria, i suoi unici e soli grandi amori con cui al momento si trova a Miami.