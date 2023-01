Fedez, è polemica per la battuta (infelice) su Emanuela Orlandi: "Non l'hanno mai trovata"

Fedez ha fatto un vero e proprio scivolone. Durante l'ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, il rapper milanese ha fatto una battuta che non è passata inosservata e che ha fatto discutere tanti che hanno trovato l'espressione usata da Fedez fuori luogo e decisamente irrispettosa. Ma andiamo in ordine.

Durante un dibattito a tema "cronaca nera" all'interno del podcast che Fedez conduce insieme a Luis Sal e alla presenza del giornalista Gianluigi Nuzzi come ospite, il rapper ha citato il caso di Emanuela Orlandi, la ragazza che nel 1983 è scomparsa a soli 15 anni e di cui non si è saputo più niente, caso considerato uno dei più grandi misteri irrisolti della storia italiana, protagonista anche di un documentario su Netflix. A questo punto Fedez ha fatto una battuta che tutti hanno ritenuto infelice e irrispettosa. Il marito di Chiara Ferragni, infatti, a Luis Sal che citava la serie Netflix, ha subito detto: "Innanzitutto possiamo dire? Non l'hanno mai trovata" scoppiando in una fragorosa risata che ha lasciato tutti senza parole, perfino i presenti. Nuzzi, infatti, ha subito specificato: "Questo è black houmor, sideralmente antitetico al mestiere di un giornalista". E Fedez ha rincarato la dose ammettendo che la cosa lo faceva molto ridere, "anche se non fa ridere".

Una frase che è finita subito nel mirino dei più attenti che non hanno potuto non accusare il rapper di mancanza di rispetto e poco tatto.

Anche Selvaggia Lucarelli ha voluto dire la sua sulla questione riportando, nelle sue stories Instagram, lo spezzone di Muschio Selvaggio e paragonando Fedez a un "bullo di terza media".