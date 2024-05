Fedez, la foto con l'ex fidanzata è una nuova frecciata a Chiara e lei risponde così

Il lancio di "Sexy Shop", il nuovo brano di Fedez, ha rappresentato l'occasione giusta per organizzare un party al quale hanno partecipato moltissimi volti noti della scena rap italiana (e anche alcuni inaspettati come ad esempio Fabio Rovazzi, i due hanno litigato anni fa e sembrava non si fossero mai riavvicinati). Ma tra gli ospiti c'era anche una ex storica di Federico ed è stato proprio lui a volerlo 'pubblicizzare'.

Nelle sue storie Instagram ha condiviso una foto che lo ritrae insieme a Silvia Brigatti, tatuatrice nota con il nome di Faty Tattoo. Alla 36enne Fedez ha dedicato parole dolcissime. "Ci conosciamo dalle superiori", ha scritto il rapper, "ci siamo fidanzati, abbiamo iniziato a costruirci un futuro con un piccolo negozio di tatuaggi, io ho iniziato la mia carriera poi l'amore è finito ma ci siamo sempre stati l'uno per l'altro. Ti voglio bene". In poche frasi è riuscito a descrivere quanto per lui la presenza di Silvia a quell'evento sia stata fondamentale, ma inevitabilmente quel messaggio d'affetto e stima porta la mente alla grande assente della serata (anche se presente nel testo, nonostante Fedez abbia smentito ogni possibile collegamento) ovvero Chiara Ferragni.

E mentre nelle radio, su YouTube, e su ogni piattaforma di streaming risuonano le frasi "Una vita in salita, una storia infinita che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci male, una fede nuziale con il foro d’uscita" e "Per ogni tua amica sei fatta di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita. Stasera sotto il caldo di questa sirena, giuro che per te andrei anche in galera", Chiara Ferragni è a casa, nell'attico in CityLife che doveva rappresentare l'alcova sua e dell'(ex) marito. E vuole farlo sapere. Nelle storie Instagram Ferragni ha condiviso due selfie che la ritraggono struccata e seduta, semidistesa, sul grande divano dell'appartamento di lusso. Una sorta di risposta alla sfrenatezza di Fedez, che sì certo ha sottolineato come Chiara sia la madre dei suoi figli e che mai la insulterebbe, ma poi le parole della canzone raccontano un'altra realtà. Come anche il sottolineare che la sua ex fidanzata è così importante nella sua vita e che è sempre stata presente. Anche Ferragni è stata sempre presente per Federico, in più di un'occasione e soprattutto quando lui aveva bisogno (aspetto che in molti follower della coppia in questi giorni stanno sottolineando).