"Sperava che divorziassero". La verità su Fedez e Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni

Fedez e Fabio Maria Damato, manager di Chiara Ferragni indagato per truffa insieme all'imprenditrice, non si sono mai piaciuti. A confermare il rapporto non idilliaco le dichiarazioni rilasciate dal rapper a Belve in cui, senza fare direttamente il nome di Damato, ha parlato del manager, anzi dell'unico manager, attribuendogli la colpa del caso pandoro. "Io una cosa so: tutti cercano la cattiva fede - ha spiegato Fedez a Francesca Fangnani -, sono sicuro che non c’è. A me spiace che lei ha deciso di prendersi tutte le responsabilità, quando poteva spiegare che le responsabilità non sono le sue e se ci sono non sono solo sue. Cioè del suo manager, è uno solo".

A rivelare da dove sarebbe nato l'astio che i due da sempre provano l'uno per l'altro ci ha pensato Selvaggia Lucarelli nel suo libro "Il vaso di pandoro". Lucarelli ripercorre le tappe che hanno portato Damato all'interno della TBS Crew grazie a Riccardo Pozzoli, ex di Chiara Ferragni, e di come in pochissimo tempo abbia conquistato la fiducia dell'imprenditrice e della sua famiglia. Pozzoli voleva creare un brand di lusso, Damato invece puntava a rendere molto florida l'azienda e per questo quando ha preso le redini ha deciso di aprire a collaborazioni milionarie con Calzedonia, Pantene e anche brand dell'industria alimentare.

"Paranoico e rovina l'immagine di Chiara"

"Damato non è simpatico e Fedez si sarà anche accorto che controllava la vita della moglie", questa testimonianza è riportata nel libro di Lucarelli, "Quando Chiara e Fedez litigavano lui diceva che sperava che divorziassero". E poi ancora: "Lui e Fedez non si sopportavano. A Damato non piaceva Fedez, diceva che le rovinava l’immagine e che era paranoico".