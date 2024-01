Fedez, allarme enzimi pancreatici: "Non si trovano più, sono salva vita". L'appello al Ministro

Gli enzimi pancreatici non si trovano più in farmacia e questo è un serio problema per chi è stato operato al pancreas. A lanciare l'appello è Fedez sui social: "Sto ricevendo tante mail, sull'indirizzo della mia fondazione, per un problema che sto riscontrando anche io. Essendo stato operato al pancreas, avendomi rimosso quasi tutto il pancreas, tutte le persone che hanno bisogno come me di prendere enzimi pancreatici per poter mangiare e assimilare il cibo, in questo momento stanno avendo dei problemi".

Le segnalazioni arrivano principalmente da Milano e Bologna. "Praticamente l'azienda che produce enzimi pancreatici sembrerebbe essere solo una e sembrerebbe che non si trovano più enzimi pancreatici in farmacia, ormai da un mesetto a questa parte" continua Fedez tra le storie Instagram, spiegando che anche lui sta riscontrando difficoltà: "Avevo una piccola scorta di enzimi, li sto finendo e non riesco a trovarli. Amici che producete gli enzimi del pancreas, aiutateci perché altrimenti non possiamo mangiare. O meglio, possiamo mangiare ma non assimiliamo nulla e quando andiamo in bagno non è divertente".

L'appello al ministero della Salute

Fedez condivide alcuni dei messaggi ricevuti, per spiegare meglio la situazione. In uno si legge: "Da settembre dello scorso anno ci siamo imbattuti con un grande problema: gli enzimi pancreatici salva vita sono diventati quasi introvabili. Pensavamo fosse un problema momentaneo di rottura di stock, invece niente. E' di queste settimane la notizia che c'è stato un problema nella linea produttiva della casa farmaceutica che ha dichiarato carenza fino a dicembre 2025. Sembra che non siano in grado di provvedere alle aumentate richieste, perché i pazienti con problemi al pancreas non muoiono più subito e quindi hanno bisogno delle medicine. Sono farmaci banali, ma senza sostituzione. Una scatola da 150 cp costa poco più di 17 euro, quindi non vale". Il rapper allora lancia un appello al ministero della Salute, che tagga nelle storie: "Se fosse un problema nazionale bisognerebbe capire come risolvere il problema".