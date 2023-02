Chiara Ferragni VS Fedez, da che parte sta Amadeus? L'indizio social

Prosegue il silenzio social di Fedez e Chiara Ferragni. O meglio, quello di coppia visto che lei continua a postare selfie solitari o foto in compagnia dei figli e degli amici, mentre lui è riscomparso dopo una carrellata di scatti da Sanremo (dove la moglie è assente) pubblicati lunedì. Tra i due la lite è conclamata e c'è chi parla addirittura di crisi dopo il bacio del rapper e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston, un gesto che avrebbe stizzito l'imprenditrice digitale che con quel discutibile siparietto si è vista rubare la scena proprio dal marito in quella che doveva essere la sua serata.

Chiara avrebbe impedito a Fedez di entrare in camerino dopo la finale del Festival e da quel momento non si hanno loro notizie. "Tra moglie e marito non mettere il dito" ha detto Amadeus a telecamere spente subito dopo la proclamazione del vincitore, spiegando a chi gli chiedeva un commento: "Non so cosa è successo, eravamo tutti concentrati sulla finale". Nel video rubato dietro le quinte - quando Fedez raggiunge Chiara finito il siparietto bollente con Rosa Chemical - Amadeus se la ride, ma chiuso il sipario sul Festival anche lui si sarà fatto un'idea di quanto accaduto e ci sono alcuni indizi social che fanno pensare che sia dalla parte di Chiara Ferragni.

È stata lei ad aprirgli un profilo Instagram (amadeusonoio) - arrivato in una settimana a quasi due milioni di follower - e il conduttore non fa mancare like alla sua mentore social. Scrollando i post di Chiara Ferragni degli ultimi giorni, quelli in cui Fedez è totalmente assente, non mancano mai gli apprezzamenti di Amadeus, che così, senza dirlo apertamente, sembra essere dalla sua parte in questa crisi di coppia che sta appassionando l'Italia intera.

Alcuni post di Chiara Ferragni degli ultimi giorni