Fedez e Ferragni alzano il tiro: la cena privata è super lusso. Il video

Altro che crisi, che cena per i Ferragnez! Impegnati in questi giorni in un viaggio a Parigi, un po' per lavoro un po' per svago personale, Fedez e Chiara Ferragni si sono concessi una cena privata in un appartamento super lusso affittato unicamente per loro. Il video e le foto, condivise come sempre su Instagram, hanno raggiunto mezzo milione di like.

Nessun geotag al ristorante, dunque non è chiara con precisione la location. Ma di certo sappiamo che si tratta di un palazzo d'epoca. "Romantic dinner in the most beautiful house", scrive Chiara. E la mamma di Fedez commenta: "Siete il re e la regina". Tutt'intorno, stanze mozzafiato: affreschi, dipinti dalle cornici in oro, tappeti e mobilio antico. Tutto qui riporta ad altri tempi, quelli di Luigi XVI, sottolinea Fedez in una Stories.

E pensare che, appena una settimana fa, si parlava di una crisi tra Chiara e Fedez (dovuta ad un amico "famoso" di lei). Se tale è stata, di certo è rientrata. O comunque la coppia ha trovato una location più che fiabesca per provare a ricucire il rapporto. Con loro, nella capitale francese, ci sono anche i figli Leone e Vittoria, con cui qualche giorno fa si sono recati a Disneyland Paris. La famiglia alloggia invece nel prestigioso albergo Plaza Athenee Paris.

Proseguono così, nella città più romantica del mondo, le vicissitudini della coppia più amata di social. Sposi dal 2018, nello stesso anno è nato il figlio Leone, poi nel marzo del 2021 è arrivata la secondogenita Vittoria.