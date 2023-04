I Ferragnez a Dubai nel lussuoso hotel di Bulgari, con loro la tata: le foto

Pasqua al caldo per i Ferragnez. La famiglia al completo è volata a Dubai per trascorrere qualche giorno di vacanza, ospiti del Bulgari Resort, il lussuoso hotel di proprietà della griffe. Ieri la partenza da Milano - rigorosamente in prima classe - e all'arrivo in aeroporto ad attenderli c'era una macchina elettrica che li ha accompagnati fino a fuori. Con loro anche la tata, a cui Vittoria è legatissima.

Una suite elegantissima, con terrazzo privato sulla spiaggia, sarà il loro nido d'amore per qualche giorno. Impeccabile l'accoglienza dello staff, che gli ha fatto trovare ogni comfort e dei regali per i bambini: due t-shirt con i loro nomi (Vitto e Leo), cappellini e dei libri da colorare. Serata rilassante in camera e stamattina tutti in spiaggia per la gioia di Vittoria, deliziosa con il suo bikini fiorato.

Sia sul profilo di Fedez che su quello di Chiara Ferragni la foto di famiglia: "Buona Pasqua a tutti voi". I follower, felicissimi di vederli tutti insieme, contraccambiano gli auguri ma non mancano le critiche. Da una parte c'è chi commenta l'eccessiva magrezza dell'imprenditrice digitale, dall'altra chi li accusa di ostentare benessere e ricchezza. Una cosa, però, è certa: questo viaggio scaccia definitivamente le voci di crisi che ultimamente avevano ricominciato a circolare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post pubblicato da Fedez e Chiara Ferragni