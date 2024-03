Fedez e Chiara Ferragni ora nascondono i figli: fotografati solo di spalle

I Ferragnez cambiano registro: niente più foto di minori sui social. O meglio, sì ma di spalle. Da ieri Fedez e Chiara Ferragni nascondono i figli, mostrandoli solo girati di spalle.

Leone e Vittoria non si vedono più in volto, come invece è sempre accaduto, motivo per cui l'ormai ex coppia è stata spesso accusata di sovraesporre i figli, dandoli in pasto a milioni di follower ed esponendoli a grandi rischi. Un tema che si allarga a macchia d'olio quando si parla di influencer e che verrà discusso proprio domani per una proposta di legge in Parlamento. Potrebbe essere questo il motivo che ha portato Fedez e Chiara Ferragni a invertire improvvisamente rotta, soprattutto considerando che di beghe legali da risolvere ne hanno già parecchie.

Il compleanno di Leone è stata la prima occasione in cui i bambini non si sono visti in faccia, a partire dalla foto scattata in casa con il primogenito abbracciato alla mamma, poi stretto alla sorella - anche qui nessuno dei due si vede - fino a quelle della festa, girati verso entrambi i genitori (prima con uno e poi con l'altro). Insomma, il vento sembra decisamente cambiato, e se ormai la strategia comunicativa dei due è deragliata su binari diversi, l'unica direzione comune in merito è proprio sui figli.