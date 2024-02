Ferragnez, Fiorello senza filtri: "In Italia non ci sono più problemi. Elezioni, guerre, è tutto finito"

Non poteva mancare Fiorello a commentare la separazione - presunta - tra Fedez e Chiara Ferragni. Da 24 ore non si parla d'altro e la vicenda è ovviamente passata in rassegna anche stamattina a Viva Rai2: "In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di una cosa, di loro: i Ferragnez - ha ironizzato lo showman - Pensate che questa mattina il Papa alla riunione dei cardinali avrebbe dichiarato: 'Non hanno più la Fedez'. Ora vai a capire, si parla di teoria del complotto, pare che i Ferragnez non siano mai stati sulla luna".

Fiorello dà anche uno bella stoccata al Codacons, detrattore d'acciaio della famosa coppia: "Da Fabio Fazio scopriremo la verità, sempre che il Codacons non lo impedisca. Signor Codacons, se dovessimo chiudere tutti i programmi che hanno avuto come ospite un indagato, non ne resterebbe più nessuno". E dai Ferragnez si passa a un'altra separazione, quella de Il Volo. "Piero Barone se ne va - comincia lo showman - e ha già una liaison... Con Chiara Ferragni! - esclama tra le risate in studio - si stanno separando tutti, Totti e Ilary, Ferragni e Fedez. Sapete chi ci resta? Renga e Nek".

Non poteva mancare poi un riferimento al presidente russo e, in particolare, alle recenti dichiarazioni della studentessa Irene Cecchini: "Sogno la cittadinanza russa, l'ho detto a Putin". Non si fanno attendere le battute di Fiorello: "Sapete quando da bambini vi fanno vedere troppo 'Masha e Orso'? Ecco il risultato. Ma comunque chi siamo noi per dire chi è chi. D'altra parte, Putin è una brava persona e Kim Jong-un in fondo è solo un simpatico mattacchione". Ma c'è anche un'altra notizia che campeggia su alcuni giornali e che attira lìattenzione di Fiorello. "Sparo di Capodanno, Delmastro si contraddice: 'Ero fuori a fumare ' e non a 200 metri di distanza - legge dalla rassegna stampa, per poi rincarare subito la dose - è candidato al premio Padre Pio come personaggio ubiquo dell'anno. Incredibile, non se ne esce, si parla ancora degli spari di Capodanno, nonostante i Ferragnez".