Fedez-Ferragni, cena romantica e risate (altro che crisi): le foto

Sorrisi per cena. Questo il menu di Fedez e Chiara Ferragni ieri sera da Casa Cipriani, uno dei ristoranti più lussuosi e glamour di Milano, dove hanno trascorso più di qualche ora insieme, da soli. Da giorni ci si chiedeva se la crisi tra i due - scoppiata subito dopo Sanremo - fosse vera o una messa in scena, oppure gonfiata semplicemente dalla scelta della coppia da milioni di follower di non comparire più insieme sui social per un po', magari davvero il tempo di risolvere una lite.

Se fosse questo il motivo, o qualunque esso sia, la tempesta - vera o presunta - sembra superata. Lo scoop è del giornalista Alberto Dandolo che ieri sera ha beccato i due nel noto locale e non si è lasciato sfuggire la ghiotta occasione di immortalarli, sferrando un colpo basso ai paparazzi che li seguono da giorni a caccia del colpaccio. Dalle foto pubblicate sul suo profilo Instagram, i due tutto sembrano tranne che una coppia in crisi: risate e complicità sono la portata principale.

"Per quei poveracci che stanno scrivendo che lei non è lei o che la foto è vecchia. Ma che vi siete fumati?" scrive Dandolo e a dargli ragione ci sono le storie Instagram condivise ieri dell'imprenditrice digitale, che si mostra con lo stesso outfit della cena, pantalone skinny e top nero. Chiara Ferragni, ospite alla Milano Fashion Week, ha raggiunto Fedez al ristorante dopo una sfilata e tra loro il clima, come si può vedere dagli scatti rubati, è molto disteso.

Le foto pubblicate da Alberto Dandolo su Instagram

Le voci di crisi

Queste foto smentiscono le voci sempre più ricorrenti degli ultimi giorni che volevano la coppia in rotta. Addirittura c'era chi assicurava che fossero separati in casa, con Fedez sfrattato sul divano e in cerca di ospitalità a casa di qualche amico. A questo punto sembra certo che come è andata davvero lo spiegheranno dettagliatamente i diretti interessati nella prossima stagione dei Ferragnez (sempre che non lo accennino prima sui social, sempre in nome dell'hype).