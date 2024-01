Ferragnez, la foto di famiglia dopo le voci di divorzio: cosa sta succedendo

Cosa sta succedendo tra Fedez e Chiara Ferragni? Le voci su una presunta crisi si rincorrono da giorni e hanno raggiunto il culmine proprio questo fine settimana, quando l'influencer è stata vista entrare in un palazzo del centro di Milano dove ha lo studio uno dei più prestigiosi avvocati divorzisti d'Italia. A riportare la notizia Vanity Fair, anche se il team dell'imprenditrice ha smentito.

Fatto sta che il weekend per la coppia è stato all'insegna della lontananza. Sabato il rapper è stato a casa con un suo amico - come ha mostrato tra le storie Instagram - mentre la moglie era fuori con i figli, domenica invece i bambini sono stati con lui a casa dei genitori e l'imprenditrice era pranzo con la sorella Francesca, suo marito Riccardo e il piccolo Edoardo - che ha coccolato tutto il tempo - insieme ad altri amici. Due giorni da 'separati' che sembravano confermare i rumors, poi il colpo di scena.

Domenica sera Fedez ha pubblicato una foto della famiglia al completo - ricondivisa dalla moglie - smantellando quanto si sta vociferando da giorni. Sul divano, stretti ai figli Leone e Vittoria, i due sono tornati a farsi vedere insieme dopo settimane. Smentita o depistaggio? Nello scatto la coppia appare serena, ma perché allora ultimamente sono quasi pari a zero i momenti che trascorrono insieme? Di certo non è un bel periodo in casa Ferragnez - tra pandoro gate e altri 'affari di famiglia' - con questa foto, però, la coppia dimostra di voler superare anche questa tempesta.