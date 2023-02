Fedez e Chiara Ferragni beccati (di nuovo) insieme: il video

La crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è vera o è tutto una montatura? Magari per creare hype intorno alla seconda stagione di The Ferragnez, come sostiene più di qualcuno. L'interruzione delle riprese potrebbe far parte del copione, oppure la coppia starebbe attraversando davvero un momento difficile e di mostrarsi felici e contenti davanti a una telecamera per adesso proprio non se ne parla.

Il mistero si infittisce giorno dopo giorno, soprattutto davanti alle varie paparazzate che li mostrano insieme. Il pomeriggio di San Valentino erano stati beccati davanti al portone di un palazzo nel centro di Milano - dove alcuni sostengono ci sia uno studio legale, altri uno psicologo - ieri invece li hanno immortalati appena arrivati a Villa Crespi, il relais di lusso sul lago d'Orta, in Piemonte, dove c'è anche il ristorante stellato di Antonino Canavacciuolo. È proprio lui ad accogliergli all'ingresso, mentre una curiosa cliente li riprende di nascosto con il cellulare e poi pubblica il video su TikTok: "Non è vero niente della loro crisi - scrive - oggi si trovavano a Villa Crespi insieme. Vorranno solo privacy? O è tutto un montaggio?". Domande che in questi giorni si pone mezza Italia. In quei pochi secondi rubati, in effetti, il clima tra i due sembra disteso e confrontando il video con le storie pubblicate ieri dall'imprenditrice digitale tutto torna. Chiara ha lo stesso outfit, quindi il video è proprio di ieri.

La storia Instagram pubblicata da Fedez ieri sera dopo giorni di silenzio - poi cancellata - era quindi un messaggio per la moglie dopo una giornata trascorsa insieme, lontani dal clamore. "Tu la mia calamita io la tua calamità" aveva scritto, citando una frase della canzone con cui le ha chiesto di sposarlo ("Favorisca i sentimenti"), evidentemente felice per quelle ore di serenità ritrovata. Sempre che sia questa la verità.