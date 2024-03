Fedez-Ferragni, lite furiosa alla festa di Vittoria. La madre insegue il rapper: "Federico basta"

Sono sempre più tesi i rapporti tra Fedez e Chiara Ferragni. L'ultimo episodio di lite sarebbe avvenuto durante la festa di Vittoria, la secondogenita che ieri ha compiuto 3 anni. Non solo dunque gli sguardi sfuggenti immortalati al compleanno di Leone tre giorni fa, quando Chiara se n'è andata senza salutare l'ex marito, ma anche un nuovo litigio.

A riportare i retroscena è il Corriere della sera, che racconta come la serenità durante la serata organizzata per la bimba sia durata in realtà molto poco. Il rapper avrebbe litigato con la moglie a tal punto da decidere di allontanarsi con la sua assistente. A provare a placare gli animi la madre di lui, Tatiana, che lo avrebbe rincorso nel tentativo di placarlo dicendogli: "Federico basta". Non conosciamo le ragioni precise che hanno portato la coppia a uno scontro simile, che per di più sarebbe avvenuto di fronte ai figli, ma quel che è certo è che la tensione è percepibile anche dai loro profili Instagram, dove ormai conducono ciascuno una narrazione completamente diversa dall'altro.

L'ultimo episodio di tensione tra Fedez e Chiara risaliva ad appena qualche giorno fa, ovvero al giorno del compleanno di Leone. In un video immortalato dai fotografi vediamo infatti l'influencer lasciare la festa senza lasciare al rapper il tempo di salutare i figli. O almeno così sembra, visto che non sappiamo se i quattro si sono salutati dentro. Quel che è certo è che Fedez, come si evince dal video, ci resta molto male, tanto da guardarla allontanarsi e dire "Ah, questa è bella" con un tono evidentemente infastidito.

Insomma, i cocci sono dappertutto e l'ipotesi di una riconciliazione oggi sembra lontana. Fedez vive in una casa diversa da quella di Chiara: si tratta di un appartamento milanese di 400 metri quadri in cui è pronto ad accogliere i figli, che avrebbe definito "i miei unici amori". In queste stesse ore i retroscena sulla fine della relazione si moltiplicano, ma nessuno di questi è confermato dalla coppia, che preferisce mantenere il silenzio: l'ultimo rumors vuole che Fedez abbia avuto "una scappatella di mesi e mesi" con Paola Di Benedetto, showgirl di professione. Una voce mai confermata ma neanche smentita, ma avvalorata dal fatto che la famiglia di Chiara ha messo di seguire la modella su Instagram.