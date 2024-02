Fedez-Ferragni, parla la mamma di lui: "Speriamo vada tutto bene"

Nessuna ufficialità per il momento, ma neanche una smentita. Tra Fedez e Chiara Ferragni sembra sia finita davvero e a confermarlo, seppur indirettamente, sono le parole della mamma di lui. Annamaria Berrinzaghi - per tutti Tatiana, madre e manager del rapper - ha rilasciato una breve dichiarazione all'Adnkronos.

Solo poche parole sull'ormai innegabile crisi del matrimonio del figlio con Chiara Ferragni: "In questo momento non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non so cosa dire. In questo momento riteniamo non sia opportuno dire nulla". E conclude: "Tutti quanti ci auguriamo che tutt vada bene". Un auspicio soprattutto per i figli della coppia, Leone e Vittoria.

Il rapporto tra Chiara Ferragni e Fedez scricchiolava già da tempo. Dallo scorso anno, in realtà, dopo il terremoto-Sanremo, quando il rapper aveva rubato la scena alla moglie sul palco dell'Ariston, protagonista di un controverso siparietto omosex con Rosa Chemical. Per settimane si era parlato di divorzio imminente, poi la situazione rientrò. A far scoppiare definitivamente la coppia - o almeno così pare - il pandoro gate, che ha travolto l'imprenditrice digitale e di conseguenza anche il marito, e poi il colpo finale: le parole di Marco Travaglio a Muschio Selvaggio, che ha ricordato al rapper come Selvaggia Lucarelli abbia "trasformato la moglie in Wanna Marchi". Chiara Ferragni non avrebbe sopportato il silenzio del marito davanti ad affermazioni così pesanti. Secondo gli ultimi rumors Fedez sarebbe andato via di casa già da giorni.