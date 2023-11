La Ferrari di Fedez vs la macchina della sua assistente: piovono critiche sul video del rapper

Eleonora Sesana, l'assistente di Fedez, in queste ultime settimane è molto presente nelle storie del suo datore di lavoro. Il rapper la inquadra, anche se lei non vuole essere ripresa in volto, nelle sue storie, si è fatto picchiare da lei su un ring di boxe dove si stava allenando e oggi ha deciso di prenderla in giro.

Federico ha condiviso una storia in cui mostra la sua Ferrari elettrica e di fianco la Smart che Sesana aveva appena parcheggiato con in sottofondo la famosa canzone "La macchina del capo". In particolare Fedez si è preoccupato di coprire la targa della rombante auto rossa, ma non ha avuto la stessa accortezza per quella della sua assistente. Il video, sicuramente non realizzato con malizia o cattiveria, ironizza sulle diverse possibilità economiche dei due.

In molti su TikTok hanno commentato il filmato, che è stato ricondiviso da una pagina che segue attentamente i profili di Fedez e Ferragni: "Ma la cattiveria di non coprire la targa dell'assistente?", scrive qualcuno, "E compragliela una Porsche!!", sottolinea qualcun altro. Alcuni utenti hanno scritto che Fedez dovrebbe "pagarla di più", ma a questo rimprovero molti hanno replicato commentando che "sicuramente la pagherà bene" e che forse "ha scelto una macchina piccola per girare meglio a Milano".

La Ferrari è nel parcheggio dei Ferragnez dalla scorsa estate: era luglio 2022 quando Chiara Ferragni e Fedez condivisero sui social video e foto della macchina extralusso. I contenuti, pubblicati sia su Instagram sia su TikTok, erano particolarmente esilaranti perché il rapper non aveva idea di come guidare il bolide (e in un filmato è lui stesso ad ammetterlo).