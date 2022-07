Fedez si è comprato una Ferrari, ma ammette: "Non la so guidare", il video è esilarante

In casa Ferragnez è tempo di novità. La coppia ha mostrato nelle storie Instagram il cantiere della loro nuova, e enorme, casa che sarà pronta nella primavera del 2023 e dove ci sarà anche una piscina. Per arrivare al loro appartamento hanno viaggiato sulla nuova auto di Fedez. Non una macchina qualsiasi, ma una Ferrari elettrica. Questo è stato il primo viaggio nell'auto, come ha raccontato Chiara: "Fede proverà la macchina nuova, speriamo senza incidentarla". "Speriamo, non credo di essere in grado di guidarla, ma vediamo!" ha replicato Federico con la faccia un po' preoccupata. "Perfetto!" chiosa Chiara. Divertente è poi un'altra storia in cui si vede Fedez che deve tornare in casa perché si è dimenticato le chiavi: "Partiamo bene" si sente in sottofondo commentare Ferragni.

Le storie seguenti mostrano il rapper mentre guida la sua nuova e fiammante Ferrari con gli interni neri, immancabile la domanda "Com'è?" alla quale Fede risponde con un brevissimo "Molto bella", forse la tensione era troppa e non è riuscito a descrivere il momento.

Chiara poi ha condiviso su TikTok una vera e propria perla: Fedez alle prese con l'auto. All'inizio ci sono stati dei problemi, tanto che Federico ha fatto scattare anche l'allarme di un'auto vicina, ha aperto degli "sportellini" e Chiara ironizza affermando che sembra "Topolino". I due, dopo molte risate, finalmente riescono a partire ed ecco che Ferragni mostra una delle sue espressioni più belle: un mix tra spavento e wow che segue l'accelerazione della Ferrari Elettrica. Non resta che dire guardate il TikTok e divertitevi.