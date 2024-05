"Chiara è la madre dei miei figli, non mi presto". Fedez sbotta alla festa

Una canzone in cui i riferimenti all'ex moglie sono ben evidenti, così come i messaggi che voleva farle arrivare, ma alla festa per il lancio del nuovo singolo, "Sexy Shop", Fedez ha assicurato che non c'è nessuna frecciatina nei confronti di Chiara Ferragni.

Strano, perché già al primo ascolto le parole arrivano dritte al punto. "Perché farci male, una fede nuziale con il foro d'uscita. Per ogni tua amica sei fatta di fama, eri acqua sorgiva, mani di fata, io ti ho sfiorata, tu sei sfiorita" si sente nella prima strofa, e poi ancora il ritornello: "Sei stata come un jackpot nelle slot, e dopo mi hai mandato ko, dici che sono un bastardo ma per te io non cambio".

Eppure al release party che si è svolto ieri sera a Milano, il rapper è salito in consolle, ha preso il microfono, e prima di presentare il brano ci ha tenuto a sottolineare: "Molti speravano che io insultassi mia moglie in questo pezzo. Non intendo prender parte a questo gioco. Per me mia moglie è la madre dei miei figli e quindi mi spiace non aver accontentato le aspettative". Dunque per lui non c'è nessuna dietrologia, tantomeno un volersi prendere gioco di Chiara. Sarà…

Nel post di Webboh il video di Fedez