Fedez parla dei figli: "Sto lottando per vederli il più possibile" (video)

Ha risposto a diverse domande Fedez nel corso di una diretta con lo streamer Grenbaud. A quelle di natura economica sul valore del suo conto in banca dove - ha detto - "ho meno di 100 milioni", a quelle riguardanti le auto che possiede ("La Lamborghini l'ho venduta, ho tre Ferrari e un van") e anche i suoi progetti musicali che non escludono Sanremo 2025 in caso sopraggiunga una buona idea ("Finalmente sarei libero di fare il caz*o che voglio", ha aggiunto con una evidente frecciata alla ex moglie). Ma il rapper non si è tirato indietro neppure quando si è toccato un argomento delicatissimo come quello dei suoi figli, avanzato da un utente che gli ha chiesto con quanta assiduità li veda oggi che con Chiara Ferragni è ormai finita.

"Dipende dagli impegni lavorativi, ma cerco almeno tre volte a settimana. Argomento complicato, sto lottando per vederli il più possibile", è stata la risposta di Fedez che non ha aggiunto ulteriori dettagli sul tema che è facile immaginare sia al centro degli accordi per la separazione dalla moglie. Da circa due mesi e dopo anni di esposizione social, Leone e Vittoria non compaiono più nei video e nelle foto del rapper e dell'imprenditrice se non di spalle, scelta probabilmente suggerita dalla tensione di una rottura matrimoniale tutt'altro che serena. Nelle ultime occasioni ai suoi bambini Fedez fa riferimento quando si tratta di nominare Chiara, definita, appunto, come "la madre dei miei figli" e come tale destinataria di ogni accortezza, altro che riferimenti nella sua canzone...

Di seguito il video di Fedez e Grenbaud (le parole sui figli a partire dal minuto 1:20)

Ferragnez, aria di divorzio?

Secondo le ultime indiscrezioni, per il matrimonio di Fedez e Chiara starebbe arrivando l'ufficialità del divorzio. E sarebbe lei - forse alla luce di quanto successo in queste settimane - a chiedere ai suoi legali di depositare i primi documenti per procedere alla causa e anche per il mantenimento dei figli per cui avrebbe chiesto all'ex marito 40mila euro al mese per Leone e Vittoria. I diretti interessati, per ora, non hanno fatto commentato gli ultimi rumors.