Fedez, la battuta sui figli di spalle lo infastidisce: la risposta inaspettata

Leone e Vittoria subito dopo essere rientrati dal viaggio a Dubai con la madre, la nonna e la zia Valentina, con il compagno, sono ripartiti alla volta di Miami insieme al padre e ai nonni paterni. Un viaggio che è stato annunciato così da Federico: "Finalmente un viaggio con i miei figli". Non dev'essere stato facile per il rapper stare per così tanti giorni lontano dai bambini: è la prima volta dalla notizia della separazione che i quattro sono così distanti anche fisicamente.

Federico ha mostrato alcuni momenti del lungo viaggio, Vittoria che giocava tenendo probabilmente tutti svegli e il padre alle prese con l'inglese, lingua che non conosce. In tutte queste condivisioni i bambini non sono più stati mostrati in volto, decisione che avrebbe imposto Fedez alla (ex) moglie chiedendole di non sfruttare i loro figli per distogliere l'attenzione da altre questioni.

Ovviamente le nuche dei bimbi sono state oggetto di numerose domande, critiche e sottolineature da parte dei milioni di follower, e non solo, dei due vip. Perché così all'improvviso hanno deciso di diventare riservati? E a forza di leggere commenti, sotto ai loro post, alla fine Federico non ha retto più e ha risposto, evidentemente alterato, a un utente.

"Immagino la scena dove… ‘bambini guardate dall’altra parte che facciamo una foto'", ha scritto un uomo sotto alle prime foto della famiglia a Miami. "Mi immagino la scena in cui faccio una foto, tu scrivi il tuo commentino retorico acchiappalike, io che lo leggo torno a prendere il sole", ha replicato il cantante infastidito e che poi ha sdrammatizzato sulla questione mettendo alcuni mi piace ai commenti più simpatici.