Fedez commosso per i disegni e il messaggio del figlio: "Ti amo vita mia"

L'epoca dei simpatici siparietti con Leone e Vittoria protagonisti dei video e delle foto di mamma Chiara Ferragni e papà Federico Lucia alias Fedez sembra ormai finita: la crisi matrimoniale della coppia più mediatica di questi tempi scanditi dai trend social pare davvero molto complessa, al punto da investire anche la gestione dell'immagine dei bambini. Di spalle sono stati ritratti entrambi in occasione della festa di compleanno del primogenito, sia negli scatti pubblicati dal rapper sia in quelli dell'imprenditrice, ma per ora nessuno dei due ha spiegato le motivazioni dell'improvvisa decisione.

E mentre le possibili spiegazioni aumentano, comprendendo anche quella secondo cui Fedez avrebbe diffidato la moglie dal mostrare i volti dei figli e lei avrebbe contraccambiato intimandogli di parlare della vicenda Balocco nell'attesa intervista a Belve, il rapper ha mostrato i disegni e i messaggi che il piccolo Leo gli ha dedicato. "Grazie per giocare a spider-man e sonic con me, ti voglio bene" si legge su un cartoncino arancione scritto dal bimbo per il suo papà, raffigurato con lui nelle tenere rappresentazioni colorate. "Questi siamo io e lui che giochiamo alla Playstation. Il mio piccolo artista", ha commentato il rapper con un emoji che esprime la sua commozione. "Ti amo anche io vita mia", ha poi aggiunto.