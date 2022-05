"Rosa è un colore da femmina", Fedez rimprovera Leone

Non si sta mai tranquilli a casa Ferragnez. Vittoria è un tornado, una "monella" - come la chiamano mamma e papà, che non possono perderla di vista un attimo tra mille 'pericoli', come le prese della corrente che tanto attirano la sua attenzione - e Leone si comporta da perfetto fratello maggiore, cedendole i giocattoli pur di evitare capricci.

Stamattina, però, qualcosa è andato storto. Il primogenito di Fedez e Chiara Ferragni è entrato in camera della sorella per riprendersi uno dei suoi peluche preferiti. "Ti ricordi che questo era mio?" ha chiesto al papà, nel frattempo alle prese con il biberon da dare alla piccola di casa, e ha aggiunto: "Non è per femmine. Non è un colore per femmine".

Con il pupazzo blu in mano, Leone non l'ha passata liscia. "Non esiste un colore per femmine" lo ha ripreso subito Fedez, ma il bambino ha insistito: "Sì, esiste il rosa. Il rosa esiste per le femmine". Il rapper, sempre in prima linea insieme a sua moglie su temi come diritti civili e uguaglianza di genere, ha incalzato: "Non è vero, a me piace il rosa e lo metto anche io. Chi ti ha insegnato che il rosa è un colore per femmine". La risposta non è mai arrivata (neanche nella storia successiva).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.