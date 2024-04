Fedez pubblica una foto della vecchia casa: la risposta di Chiara Ferragni è immediata

Fedez ha nostalgia di casa? Forse. Nelle sue storie Instagram il rapper ha condiviso una foto insieme a Paloma nella casa dove viveva con i figli, Leone e Vittoria, e la moglie Chiara Ferragni. "Miss you", con l'emoticon di un cuore spezzato, ha scritto Federico a corredo del nostalgico scatto.

Poche ore dopo ecco che Chiara torna a condividere contenuti con Paloma, in particolare un breve video in cui la coccola. La cagnolina ormai da settimane era stata affidata alla sorella Francesca e al marito Riccardo. La Golden Retriver era entrata nella vita dei Ferragnez dopo la morte di Matilda e per tutti aveva significato felicità e vitalità. Paloma era uno svago oltre che per i bambini anche per Federico, che negli ultimi tempi ha superato momenti non semplici. Queste due storie saranno collegate? Che cosa significano? Forse Chiara ha voluto così punzecchiare l'ex, in modo da suscitare una sua reazione? I fan continuano a sognare che i due tornino insieme anche perché fonti vicine alle famiglie Lucia e Ferragni riferiscono che Chiara e Fedez si amano ancora molto, nonostante il momento complesso.

Crisi, divorzio non divorzio e il "potere" delle famiglie

Cosa stia succedendo davvero solo Chiara e Federico lo sanno. Ma in questi giorni le loro azioni sui social sono in netto disaccordo con quanto fonti vicine alle famiglie raccontano. Il settimanale Chi ha rivelato che le carte della separazione non sono ancora state depositate e che le famiglie ancora si parlerebbero nell'intento di ricucire lo strappo che si è creato tra il rapper e l'imprenditrice. Intanto, però, Federico e Chiara si sono bloccati su Instagram, sono scomparsi i tag reciproci ai post, e quando ciò avviene non è mai un buon segno. Intanto però si continua a parlare di quanto i due siano innamorati. Dove starà la verità? Il gesto di Fedez potrebbe essere un segnale per la moglie? E la storia di Chiara potrebbe essere una chiara risposta per il marito? Al momento è troppo presto per dirlo.