"Sempre a farsi le foto in ospedale, ridicolo". Fedez sbotta: "Vuoi le foto dell'emorragia?"

Fedez si trova in ospedale: è stato ricoverato per una nuova emorragia interna. Le sue condizioni non sembrano preoccupanti, ma al momento ulteriori informazioni in merito alla sua salute non sono state date. Il fatto che però sia molto attivo sulla sua pagina Instagram rassicura in fan. "Grazie di cuore ai dottori e gli infermieri del Policlinico di Milano che hanno trovato l'emorragia interna prima che fosse troppo tardi per fortuna", ha scritto il rapper con gratitudine.

Ma non solo messaggi positivi, in queste ore Federico sta pensando molto e lo dimostrano le altre storie condivise: una chiaramente riferita all'ex moglie, Chiara Ferragni, e un'altra - invece - il cui destinatario non è certo ma il messaggio arriva dritto al punto. "È in questi momenti che capisci che certe persone è meglio perderle che trovarle".

La risposta di Fedez

In questo momento Fedez dovrebbe pensare solo a stare meglio, ma ha potuto non rispondere anche a chi ha insinuato che non si tratterebbe di una cosa grave in quanto si è scattato una foto. A scrivere queste parole Amedeo Venza, esperto di gossip popolare sui social: "Tutte le volte a farsi le foto come se fossero in terapia intensiva... Gli farei vedere la gente in ospedale che lotta per davvero! Va bene farlo una volta. Ma due, tre, quattro e cinque poi diventate ridicoli, più di quanto già lo siete". "E puntualmente arrivano i ratti come questo soggetto il cui lavoro credo sia quello di commentare e giudicare la vita altrui. Non mi stupisco più di nulla ormai", questa la prima risposta di Federico. "Amedeo Venza - ha poi aggiunto il cantante - ti mando le foto dell'emorragia interna o vuoi anche le foto della mia me**a piena di sangue così magari riesci a dare un senso alla tua esistenza? Tanto oggi non ho molto da fare".

"No Federico, semplicemente pensa a curarti invece di riprendere minuto per minuto. Ti auguro una buona guarigione", ha replicato nelle sue storie Instagram Venza.