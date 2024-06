Fedez, le foto da papà single: a spasso coi figli, ma prima incontra la fidanzata

La nuova vita di Fedez è quella di un uomo libero dal legame matrimoniale che per otto anni lo ha reso compagno e marito di Chiara Ferragni. E libero anche di proseguire il nuovo capitolo sentimentale con la giovane donna che da qualche settimana gli è accanto, la modella 20enne Garance Authiè. Tante sono le situazioni che negli ultimi mesi sono cambiate radicalmente nella quotidianità del rapper, ora alle prese anche con la gestione dei figli Vittoria e Leone per cui - ha detto di recente - "sto lottando per vederli il più possibile".

Uno di questi incontri è stato fotografato dal settimanale Chi. Il servizio mostra i bambini nati dall'amore per l'ex moglie Chiara Ferragni che, insieme ai nonni (i genitori di Fedez, Franco e Tatiana Berrinzaghi), raggiungono il loro papà. Il rapper si era appena salutato con la fidanzata Garance, diretta in aeroporto dopo un pranzo insieme al Bulgari e una sosta nella casa milanese di Fedez. Abbracci e carezze tra padre e figli sono raccontati nelle immagini con le didascalie che descrivono anche l'attuale situazione di gestione dei piccoli: in questo delicato momento della separazione, Vittoria e Leone vivono tra mamma, papà e nonni e per loro - si legge su Chi - "I Ferragnez cercheranno di non farsi la guerra". Intanto da mesi la decisione dei due ex è quella di pubblicare le foto di bambini solo di spalle, scelta che da qualche tempo pare virata nella drastica decisione di evitare qualsiasi contenuto che li riguarda.

Ultimamente, infatti, sia Chiara che Fedez condividono solo contenuti che riguardano la loro nuova vita l'uno senza l'altra, ma con prospettive comunque aperte sul privato: lei in compagnia di amici a Capri e con il cuore che sembra già occupato da un altro uomo, lui in compagnia di un nuovo amico a quattro zampe presentato sui social dopo qualche giorno di assenza dovuta anche a qualche problema di salute.