"I bei ricordi sono preziosi": l'importante lezione di Fedez a Leone

Chiara Ferragni ha liberato la sua casa a Los Angeles perché è in vendita e così nella casa milanese dei Ferragnez sono arrivati alcuni oggetti che erano rimasti negli States, tra questi anche delle foto, in particolare delle Polaroid. Guardare quelle immagini ha emozionato particolarmente Fedez che ha quindi deciso di attaccarle ad una colonna in casa così che tutti possano vederle, in particolare Leone, perché proprio lui è uno dei protagonisti più ricorrenti.

Che quelle foto avessero riportato alla memoria ricordi lontani era ben evidente ed è stata l'occasione per cercare di far capire a Leone una lezione importante - anche se il bambino ha solo 4 anni (compiuti il 19 marzo scorso) - ovvero che la vita va vissuta, bisogna collezionare ricordi belli. "Lo capirai da grande amore che queste sono le cose più importanti: i bei ricordi", queste le parole di Federico. La necessità del ricordo è stata ben descritta dal video che ha condiviso Fedez su Instagram in cui si è ripreso mentre posiziona gli scatti e parla con Leone, il reel termina con il bambino che porta Chiara a vedere il risultato, il volto della mamma non si vede, ma è quasi scontato che si sia emozionata.