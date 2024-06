Fedez in ospedale con la flebo: le foto e la verità sul ricovero

Fedez è tornato sui social con una rassegna di foto che aggiorna i follower su un'assenza durata qualche giorno. "Inserisci frase motivazionale a caso", recita la didascalia scritta a corredo del post dove il rapper si mostra in casa e poi ancora in quella che pare una stanza d'ospedale, con la flebo a una mano che fa il dito medio. Un'immagine che pare riferirsi alle notizie sulle sua salute circolate nei giorni scorsi, secondo cui il rapper sarebbe stato ricoverato presso l'ospedale San Raffaele. Le voci, tuttavia, non avevano trovato riscontro, quello che adesso Fedez pare voler dimostrare con uno scatto che non aggiunge altri particolari.

Negli ultimi tempi sono circolate spesso indiscrezioni sui problemi di salute di Fedez che proprio per questo motivo sarebbe mancato al programma di Alessandro Cattelan destando non poche preoccupazioni tra i fan. Anche a settembre 2023 il rapper era stato ricoverato al Fatebenefratelli di Milano per via di due ulcere che gli avevano causato un'emorragia interna. Nella primavera del 2022 Federico Lucia è stato operato per la rimozione di un tumore al pancreas e in seguito alle emorragie interne, il chirurgo Massimo Falconi, che lo operò, chiarì se le due cose potessero essere o meno collegate.

Fedez adotta un nuovo cane

Oltre alla foto dall'ospedale, nel post Fedez si mostra anche nel suo salone di casa insieme a un cane che a molti dapprima è sembrata Paloma, la cagnolina di razza Golden Retriver regalo della ex suocera Marina Di Guardo nei bei tempi della famiglia unita con Chiara Ferragni. Poi però, a ben guardare anche gli altri scatti e la storia Instagram che mostra il cane varcare la soglia di casa con la scritta Welcome, pare proprio che si tratti di un nuovo cagnolino adottato probabilmente in questi giorni. Ancora, in un'altra immagine Fedez posa anche davanti al cartello del parco comunale di Rozzano (suo paese di origine) realizzato con il contributo della sua Fondazione, luogo da cui gira un video di qualche secondo.