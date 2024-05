Fedez al parco con i figli e il bodyguard (ultrà milanista): una fonte racconta il retroscena

La frequentazione di Fedez con la curva sud del Milan è recente. Nel corso di questi anni lo abbiamo visto cambiare molti amici, è noto che le sue amicizie finiscano per liti o incomprensioni (J-Ax, Rovazzi, Luis Sal) e questi nuovi compagni sarebbero da contestualizzare proprio nel nuovo giro di amicizie del rapper. Da qualche mese Fedez e il rapper Lazza, con Leondardo Maria Del Vecchio, hanno lanciato sul mercato una bevanda, Boem, che è anche sponsor ufficiale del Milan. Contemporaneamente a questo nuovo affare ecco che nella vita privata del rapper, mentre Chiara Ferragni era sempre più lontana, sono iniziati a comparire tifosi milanisti. Lui ha iniziato a frequentare lo stadio anche con il figlio Leone e il suo bodyguard è diventato Christian Rosiello. Rosiello è incensurato, ma ha due daspo a suo carico, ovvero provvedimenti per cui gli è impossibile partecipare alle manifestazioni sportive. Christian sarebbe però anche grande amico di Luca Lucci, capo dei tifosi milanesi e al momento agli arresti domiciliari per narcotraffico.

Il settimanale Gente è riuscito a paparazzare Federico Lucia insieme ai figli, Leone e Vittoria, al parco Sempione. Un'uscita in famiglia tra coccole e giochi. I tre sono sempre stati attentamente controllati dal bodyguard del rapper, ovvero Rosiello.

"Ora, uno mica può essere giudicato in base alle amicizie che ha, per carità. Ma con tutti i bodyguard che ci sono a Milano, Fedez non poteva scegliersi un altro professionista meno in vista?", si domanda un osservatore informato dei fatti parlando con il magazine. Una domanda che in molti si sono fatti in queste settimane, anche perché Fedez tra le varie persone che frequenta, ci sono anche delle foto che lo provano, compare anche Alex Cologno, pseudonimo di Islam Hagag, che è stato arrestato per l'aggressione e l'accoltellamento di un uomo fuori dallo stadio due giorni dopo aver passato una serata in discoteca con Federico. Nuove amicizie che sarebbero anche direttamente coinvolte nel pestaggio di Cristiano Iovino.