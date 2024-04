Fedez in lacrime a Belve, le immagini del rapper disperato

Fedez in lacrime a Belve. Com'era già stato comunicato il rapper si è commosso durante l'intervista di Francesca Fagnani che andrà in onda il 9 aprile. Il cantante, che sta affrontando una separazione e un netto cambio di vita, si sarebbe messo a piangere parlando dei figli o forse dell'addio a Chiara, ancora questo non è chiaro.

L'attesa è alle stelle, proprio come fu per quella di Ferragni a Che tempo che fa, anche perché la giornalista con le sue interviste intimiste spesso riesce a far parlare i suoi ospiti di argomenti scottanti o a farli sbottonare su emozioni e situazioni passate che hanno fatto discutere l'opinione pubblica. Chiara, lo ricordiamo anche se è un fatto di cronaca di cui ormai si parla da mesi, è indagata per truffa; Federico è in causa con Luis Sal per il podcast Muschio Selvaggio. L'AdnKronos aveva anticipato il pianto del cantante: "Fedez avrebbe parlato della crisi della relazione con la moglie e dell'amore per i figli Leo e Vittoria. Il rapper avrebbe spiegato che proteggerli è la sua priorità di questa fase e che la decisione di non mostrarne più il volto sui social sarebbe stata concordata con la moglie. Il rapper avrebbe inoltre smentito ogni illazione su suoi presunti flirt e tradimenti".

Intanto Fedez si trova a Miami con i figli e i genitori: un momento di relax cercato molto dal cantante e che si sta godendo totalmente (anche se non ha perso di vista i social e infatti ha risposto piccato a un utente che ironizzava su Leone e Vittoria che adesso vengono mostrati solo di spalle).