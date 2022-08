Fedez e la foto sul precipizio: "Non sono pentito"

I giorni scorsi i Ferragnez sono finiti nella bufera. Tutta colpa di quello che doveva essere un romantico scatto di coppia al tramonto sul punto più alto di Ibiza. La coppia si è fatta riprendere da un drone intenta ad arrampicarsi sulla celebre vetta dell’isola spagnola di Es Vedrà.

Un contenuto che tuttavia non è piaciuto ai followers, i quali hanno disapprovato l’immagine, giudicata un “cattivo esempio”. A far scatenare la polemica probabilmente anche il tempismo, involontario, per aver postato la foto il giorno dopo la morte di Andrea Mazzetto, caduto in un dirupo dopo un selfie con la fidanzata. Tanti i commenti negativi giunti sotto il post incriminato. Anche la mamma di Chiara Ferragni, la scrittrice Marina Di Guardo, sempre pronta a sostenere la figlia, in quest'occasione è intervenuta a bacchettare l’imprenditrice ed il genero: “Esatto! L’ho visto e non ho approvato. Troppo alla sperandio… Senza scarpe adatte e cavetto da ferrata. Passaggio pericoloso e azzardato”, ha scritto la donna.

Il commento di Fedez

Dopo giorni di silenzio sulla polemica, Fedez è intervenuto a commentare l'accaduto. Il rapper ha aperto una box domande su Instagram in cui ha voluto rispondere ad alcune curiosità dei followers. E non poteva di certo mancare una domanda sulla famigerata immagine. L'artista non si è detto pentito dello scatto: “Assolutamente no. Eravamo con una guida che aveva tutti i permessi in regola per fare quel tipo di escursione. Ci siamo affidati alla sua esperienza, quindi non vedo dove stia il problema”, ha argomentato con tranquillità Federico Lucia.