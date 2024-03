Fedez cambia foto profilo e smette di seguirsi su Instagram con le sorelle di Chiara: rottura totale

La reazione di Fedez dopo la copertina dell'Espresso con Chiara Ferragni in versione Joker aveva fatto pensare a un riavvicinamento tra i due. In una manciata di storie Instagram il rapper sembrava tornato ai vecchi assalti in difesa della moglie, segno di un legame ancora molto forte, invece finito lo sfogo è accaduto qualcosa che dimostra esattamente il contrario, cioè che il loro rapporto è davvero ai titoli di coda.

Fedez, che fino a un giorno fa aveva ancora come foto profilo uno scatto insieme a Chiara e ai loro figli, ne ha messa una in cui è solo (lei invece l'aveva già cambiata da settimane, mettendone un'altra in cui è abbracciata a Leone e Vittoria). Ma non finisce qui. La rottura dei Ferragnez si allargherebbe anche alle rispettive famiglie, e sarebbero soprattutto Francesca e Valentina Ferragni - le sorelle di Chiara - le più dure. Entrambe hanno smesso di seguire sui social Fedez e lui ha fatto la stessa cosa, a dimostrazione del fatto che lo strappo è ancora più profondo e netto rispetto a quanto si immaginava. Si continuano a seguire invece loro due, così come la mamma e il papà di lui con la mamma di lei. Con le cognate, invece, il gelo.

Un gesto che sancirebbe una lontananza ormai siderale tra il rapper - che in questo periodo si è stretto al sostegno dei suoi collaboratori più fidati e all'affetto dei genitori - e la mamma dei suoi figli, legatissima alle due sorelle. È guerra fredda, adesso off line.