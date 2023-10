Fedez, Francesca Fagnani: "Non è un momento felicissimo, ci siamo parlati"

Francesca Fagnani è stata ospite di Massimo Giletti su Rtl 102.5 nella puntata di oggi. Tra i temi affrontati con la giornalista, protagonista in questo periodo con le sue interviste alle "belve" dello spettacolo e della musica italiana, c'è stato anche quello recentissimo riguardante Fedez, escluso dal programma di Rai 2 per una scelta della stessa Rai che non ha ritenuto opportuna la partecipazione. Con una story Instagram Fagnani si è dichiarata contraria alla decisione e oggi, nelle ore che vedono il rapper ancora ricoverato in ospedale per la delicata condizione di salute, ha aggiunto un ulteriore osservazione.

"Non mi sono sentita coraggiosa a invitare Fedez, un personaggio pubblico che fa parte del dibattito pubblico da anni, è divisivo ma se ne parla, mi pare una scelta normale invitarlo. È un personaggio interessante", ha affermato Fagnani. E ancora, evidentemente riferendosi all'attuale situazione medica del rapper: "Mi limito a dire che non è un momento felicissimo, ci siamo parlati ovviamente. Non ha risposto e penso abbia avuto un atteggiamento di grande maturità e intelligenza" ha detto a Giletti.

Come sta Fedez

Fedez è ricoverato da otto giorni a causa di due ulcere che hanno provocato un'emorragia interna. I controlli sembrerebbero essere positivi e quindi il peggio sembrerebbe essere passato. È di queste ore, infatti, la notizia che le sue condizioni di salute sarebbero abbastanza buone da permettere le dimissioni già oggi dall'ospedale Fatebenefratelli di Milano. Sul fronte lavorativo in molti poi si domandano se il rapper riuscirà ad essere presente ai live i X-Factor che inizieranno tra tre settimane, ma ovviamente al momento non è possibile fare previsioni.