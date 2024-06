"Libero di fare il caz*o che voglio": la (nuova) frecciatina di Fedez a Chiara

Distanti, separati, ma comunque "insieme" almeno nei riferimenti che reciprocamente si lanciano da un lato all'altro dell'etere: Fedez e Chiara Ferragni non mancano di punzecchiarsi e, ancora, è successo nelle ultime ore, con il rapper che ha fatto un evidente riferimento alla vita matrimoniale non proprio piacevole e ormai parte di un passato recente.

Durante una diretta su su Twitch con GrenBaud, a Fedez è stata posta la domanda sull'eventualità di partecipare a Sanremo 2025. "Con l'idea giusta sì", ha replicato lui per poi aggiungere: "E poi finalmente sarei libero di fare il caz*o che voglio". Un commento che non è sfuggito allo streamer che gli ha chiesto: "Perché prima non lo eri?". "Era un po' problematico..." ha aggiunto lui, ricordando che sì, l'ultima edizione del Festival a cui ha partecipato è stata quella del 2021 con Francesca Michielin con Amadeus. Il successivo commento di GrenBaud, però, ha sgomberato ogni campo su chi gli avrebbe impedito di essere libero: "Ma Amadeus lascia un botto di libertà", ha osservato. Ed è stato allora che Fedez ha risposto: "Ma infatti non parlavo di Amadeus".

Fedez e Chiara, dalla lite a Sanremo a oggi

Il riferimento sembra così andare direttamente alla moglie con cui, durante l'edizione di Sanremo 2023 in cui Chiara era co-conduttrice, ebbe una lite clamorosa, raccontata nei giorni successivi alla finale (segnata dal bacio tra Fedez e Rosa Chemical) e anche nell'ultimo episodio della loro serie "The Ferragnez". Dopo una crisi temporanea i due poi si riavvicinarono anche per via dei problemi di salute di lui, fino alla crisi e alla separazione ormai ufficiale.

Alludendo alla mancanza di libertà, Fedez pare confermare la visione raccontata nei giorni scorsi da Fabrizio Corona, secondo cui Chiara avrebbe "costretto" il marito a condurre una vita che non voleva: "Fedez è stato costretto a vivere in una bolla per troppo tempo", ha affermato l'ex re dei paparazzi molto vicino al rapper: "Io ho sempre detto che l'amore non è mai esistito, è sempre stata una storia raccontata sui social. Quindi lui dopo ha avuto un periodo in cui poi è diventato bambino". Intanto in queste ore si parla di divorzio imminente, di presunte notevoli cifre per il mantenimento e dei rapporti che tra i due sarebbero sempre più freddi. Dal canto suo, Chiara si limita a esprimere stati d'animo e punti di vista sulla situazione matrimoniale interloquendo con i follower: "La vita inizia adesso. Splendi", le ha scritto qualcuno. E lei, inaspettatamente, ha risposto: "Che emozione".