Garance, le foto catturano l'attenzione di Fedez: il commento del rapper è inequivocabile

Mentre spuntano nuovi, presunti, avvistamenti di Fedez in compagnia di un'altra donna, la modella spagnola Violeta Toloba, ecco che il rapper conferma il flirt con la ventenne Garance Authié commentando in modo inequivocabile l'ultimo suo post.

Garance ha pubblicato un post in cui è avvolta in un bellissimo abito nero che le mette in risalto la silhouette. "Nights in Cannes with grandma", ha scritto a corredo delle immagini e cioè "notti a Cannes con nonna". Ed Effettivamente nel carosello è presente anche uno scatto insieme alla signora. A colpire in tutto ciò è il commento che Federico Lucia ha lasciato sotto quelle foto: una gif di lui che estrae il cartellino giallo, presa da "Lol, chi ride è fuori". Il significato è abbastanza esplicito ed è riferito al fatto che il vestito per lui sia provocante: è come se le avesse dato un'ammonizione per troppa bellezza. I commenti sono moltissimi: qualcuno ha dato a Fedez del "boomer", altri sottolineano che la modella non ha nessuna colpa e quindi andrebbe lasciata in pace. Altri ancora invece empatizzano con Chiara e accusano Fedez di indelicatezza.